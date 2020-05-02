شكرا لقرائتكم وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد فى افتتاح الصالة المغطاة بـ 6أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد اليوم السبت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد و عضو المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية، الأعمال الإنشائية الجارية الآن بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، وهى ضمن الصالات الرياضية التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021.



وزير الرياضة وحسن مصطفى فى نادى 6 أكتوبر (1)

وشملت الجولة تفقد كل من الصالة الرياضية المغطاة، مقر الاتحاد المصري لكرة اليد،والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، فندق اللاعبين والذي يضم ما يقرب من40 غرفه.

وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة ان صالة الألعاب الرياضية المغطاة والتي تتسع لـ 4500 آلاف متفرج إضافة للبنية التحتية الرياضية، بالاضافة للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، وبرج العرب، وصالة هيئة استاد القاهرة الدولي، لافتا إلي أن مصر لديها عدد من المنشآت الرياضية تؤهلها لإستضافة كبرى الاحداث الرياضة العالمية في مختلف الالعاب.

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أشرف صبحى وحسن مصطفى

وعبر صبحي عن سعادته بحجم الانجاز الذي تم في الوقت الحالي والذي وصل لنسبة 80 بالمائة للتجهيز لإستضافة كأس العالم لكرة اليد، مشيرا إلي أن الأعمال الجارية الصالة سوف ينتهى العمل منها بشكل كامل خلال شهر أكتوبر المقبل.

وفي المقابل أشاد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بأن الانشاءات والاعمال الجارية الان بالصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر تأتي فى ضوء المجهودات المبذولة من الدولة المصرية استعداداً لاستضافة المونديال العالمى لليد 2021، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة الصالات المغطاه المستضيفة لبطولة العالم، وسعيه الكبير في إنجاز كافة الاعمال وفق التوقيتات المحددة مع الجهات المنفذه.