شكرا لقرائتكم الأهلى يتابع مع مونتيرى تطورات قضية كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام نادي الزمالك منذ عدة أشهر بتصعيد قضية محمود كهربا للفيفا حيث قدم الأبيض شكوتين واحدة ضد الأهلي والأخرى ضد اللاعب الذى رحل للقعة الحمراء في يناير الماضي قادماً من الدوري البرتغالي.
وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من المحامي السويسري للأهلي بأن موقفه سليم وقوي بخصوص شكوى الزمالك لأن الأهلي تعاقد مع اللاعب بشكل قانوني من نادي أفيش البرتغالي ولا يوجد هناك ما يُثبت أن الاهلي قام بتحريض اللاعب على الهروب من الزمالك لأن هذا لم يحدث من الأساس .
وتواصل مسئولو النادي الأهلي مع مونتييري كذلك للإطمئنان على موقف كهربا من شكوى الزمالك حيث يرغب الأحمر في التأكد من قوة موقف اللاعب الذى أعلن للفيفا عبر محاميه الخاص أن أنتقاله للدوري البرتغالي تم بشكل قانوني لأن الزمالك لم يقم بتوثيق غقده في الموعد المُحدد بإتحاد الكرة وهو ما جعل العقد باطلاً أ وأكد كهربا أنه لم يرحل للدوري البرتغالي كـ"خطوة" قبل الأنتقال للأهلي.
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