الأهلى يتابع مع مونتيرى تطورات قضية كهربا

جدة - عمرو شويل يُتابع مسئولو النادى الاهلى بالتنسيق مع المحامي السويسري مونتييري ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق سواء فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد الاهلي بالتحريض على هروب اللاعب من الأبيض للأنتقال للأحمر أو فيما يتلعق بشكوى الزمالك ضد اللاعب وأتهامه فيها بالهروب من القلعة البيضاء والرحيل لنادي أفيش البرتغالي دون علم الأبيض قبل التوقيع للأهلي .

وقام نادي الزمالك منذ عدة أشهر بتصعيد قضية محمود كهربا للفيفا حيث قدم الأبيض شكوتين واحدة ضد الأهلي والأخرى ضد اللاعب الذى رحل للقعة الحمراء في يناير الماضي قادماً من الدوري البرتغالي.

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وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من المحامي السويسري للأهلي بأن موقفه سليم وقوي بخصوص شكوى الزمالك لأن الأهلي تعاقد مع اللاعب بشكل قانوني من نادي أفيش البرتغالي ولا يوجد هناك ما يُثبت أن الاهلي قام بتحريض اللاعب على الهروب من الزمالك لأن هذا لم يحدث من الأساس .

وتواصل مسئولو النادي الأهلي مع مونتييري كذلك للإطمئنان على موقف كهربا من شكوى الزمالك حيث يرغب الأحمر في التأكد من قوة موقف اللاعب الذى أعلن للفيفا عبر محاميه الخاص أن أنتقاله للدوري البرتغالي تم بشكل قانوني لأن الزمالك لم يقم بتوثيق غقده في الموعد المُحدد بإتحاد الكرة وهو ما جعل العقد باطلاً أ وأكد كهربا أنه لم يرحل للدوري البرتغالي كـ"خطوة" قبل الأنتقال للأهلي.