حكاوي رمضان.. حكم طرد نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ منة عمر:

لا تدار مباراة في كرة القدم بدون حكم، ولابد من تواجد 4 حكام أساسيين في المباراة وهم: حكم الساحة، حكمي الراية (المساعدين) والحكم الرابع، وأحيانا يتواجد حكمين إضافيين (إلا أنهما غير معتمدان إلا في بعض الدوريات الأوروبية ودوري الابطال الأوروبي ليحددا الهدف وضربة الجزاء).

حكم الساحة هو الموكل باتخاذ كافة القرارات في الملعب -وفقا للقوانين واللوائح التي سنها الاتحاد الدولي للعبة- سواء باحتساب الأخطاء، ركلات الجزاء، الركلات الركنية وإشهار البطاقات.. الخ.

وجرت العادة، أن يقوم الحكم المكلف بإدارة أي مباراة، بإشهار البطاقات سواء الصفراء أو الحمراء في وجه اللاعبين أو الجهاز الفني للفريقين المتنافسين عند ارتكاب خطأ ما، لكن هل سبق وشاهدت حكم يطرد نفسه؟!

في عام 2005، وُكل آندي وين لإدارة مباراة تجمع بين بيتربورو نورث إند ورويال ميل بدوري الأحد ( هو وصف لرابطات كرة القدم التابعة التي تلعب يوم الأحد ، بدلاً من يوم السبت المعتاد وتميل هذه الدوريات للهواة وليست للمحترفين).

وشهدت المباراة اعتراضات كثيرة من جانب اللاعبين على قرارات الحكم، وفي إحدى الكرات المشتركة احتج ريتشارد ماكجافين حارس مرمى نورث إند على هدف الفريق المنافس، فإذا بحكم المباراة يُلقي صافرته ويندفع نحو الحارس ويلكمه في عينه.

قام وين بإشهار البطاقة الحمراء لنفسه، ولم يكن له بديل فلم تستكمل المباراة، وعقب اللقاء، اعترف الحكم بالخطأ الذي ارتكبه مؤكدًا أنه كان يعاني من ضغوطات شخصية قبل المباراة وما كان عليه تسلم المهمة.

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يقول وين: "بعد فوات الأوان، أيقنت أنه كان عليّ التنحي عن إدارة المباراة، تصرفي لم يكن احترافيا تماما، إذا فعل لاعب ما فعلته لأشهرت البطاقة الحمراء في وجهه، لذلك قمت بطرد نفسي".

واقعة أخرى، كان بطلها الحكم ميلفين سيلفستر الذي أدار مباراة جمعت بين ساوثهامبتون آرمز وهورستبورن تارانت في دوري الأحد.

قام الحكم بالاعتداء على أحد اللاعبين الذي قام باستفزازه خلال المباراة، ووجه له عدة لكمات.

يقول سيلفستر: "لقد كنت مستفزا بشدة، لم أستطع تحمل المزيد، لكمته عدة مرات وأفرغت طاقتي".

تم تغريم سيلفستر ماليا (20 جنيه استرليني) بجانب إيقافه 6 أسابيع من قبل اتحاد هامبشير لكرة القدم.

القرار لم يعجب سيلفستر الذي علق قائلا: "أنا غاضب، اللجنة التأديبية أدانتني دون النظر للظروف التي تعرضت لها، لقد وقفوا في صف اللاعب".

** ملحوظة: "يحق للحكم الرابع أن يحل محل حكم الساحة إذا تعرض الأخير لأي إصابة أو موقف أعاقه عن استكمال المباراة".