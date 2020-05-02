محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للبريميرليج بلعبة "فيفا 20"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلنت شركة EA SPORTS للألعاب الإلكترونية، عن تشكيل الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز بلعبة "فيفا 20". وقررت الشركة المطورة للعبة "فيفا 20" إعلان فريق الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت حتى الآن بعد إيقاف بطولة البريميرليج بسبب فيروس كورونا. وشهد التشكيل المثالي للبريميرليج بلعبة "فيفا 20" سيطرة من نادي ليفربول، حيث يتواجد سبعة لاعبين من الريدز في ذلك التشكيل. Advertisements ويأتي النجم المصري محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للبريميرليج، ببطاقة خاصة بقوة 97. وضم التشكيل 20 لاعباً، جاءوا كالآتي:

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