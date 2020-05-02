الفولي يتدخل لإنهاء الخلافات في اتحاد التايكوندو

في استجابة سريعة لما نشرته جريدة وبوابة الوفد قام اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي بالتدخل لإنهاء الخلافات التي نشبت مؤخرا داخل الاتحاد المصري للتايكوندو بسبب بطولة ألبومزا اون لاين والتي ترتب عليها إيقاف مدرب منتخب مصر أحمد خضر .

وطالب الفولي اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم بضرورة نبذ الخلافات والتعامل بروح الأسرة الواحدة كحال التايكوندو دائما خاصة وأننا في الشهر الكريم الذي يجب أن تتغلب فيه روح التسامح ، كما طالب رئيس الاتحاد برورة احتواء الجميع والبعد قدر المستطاع عن أي خلافات قد تعطل المسيرة الناجحة للتايكوندو المصري .

وكان مدير تحرير الوفد عماد يونس قد طالب الفولى بالتدخل لإنهاء الخلافات الدائرة في الاتحاد من خلال مقال نشره بعنوان انا لا أكذب ولكني اتجمل ..

أقرا المقال مدرب منتخب مصر أحمد خضر .وطالب الفولي اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم بضرورة نبذ الخلافات والتعامل بروح الأسرة الواحدة كحال التايكوندو دائما خاصة وأننا في الشهر الكريم الذي يجب أن تتغلب فيه روح التسامح ، كما طالب رئيس الاتحاد برورة احتواء الجميع والبعد قدر المستطاع عن أي خلافات قد تعطل المسيرة الناجحة للتايكوندو المصري .وكان مدير تحرير الوفد عماد يونس قد طالب الفولى بالتدخل لإنهاء الخلافات الدائرة في الاتحاد من خلال مقال نشره بعنوان انا لا أكذب ولكني اتجمل ..أقرا المقال

https://m.alwafd.news/essay/53364



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