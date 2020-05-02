تيمو فيرنر يوجه رسالة “مُبشرة” إلى ليفربول وباقي المُهتمين

اعترف مهاجم نادي لايبزيج “تيمو فيرنر” أنه يفضل الانتقال إلى خارج حدود ألمانيا، بدلاً من الانضمام إلى منافسه المباشر في الدوري الألماني فريق بايرن ميونخ.

وذكرت قناة “سكاي إيطاليا” الليلة الماضية أن فريقين من دوري الدرجة الأولى الإيطالي مُهتمان بضم فيرنر، ويشاع أنهما يوفنتوس والإنتر بجانب العروض الخارجية من ليفربول وبرشلونة.

ويعتبر أبرز الفرق المُهتمة بصاحب الـ24 عامًا هو بايرن ميونخ، والمعتادة إدارته طوال تاريخها على جمع جواهر البوندسليجا، ولكن يبدو أن فيرنر لن يكون آخر المواهب التي ستنضم للممثل الكرة الألمانية الأبرز قاريًا.

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وصرح فيرنر لصحيفة “بيلد” من أجل إزاحة الغموض عن مستقبله بعض الشيء قائلاً “بايرن ناد عظيم، ليست هناك حاجة للحديث عن ذلك، أثبت فليك هذا الموسم أيضًا أنه مدرب جيد جدًا، ولكن إذا كان عليّ تغيير فريقي مرة أخرى، فإنني أفضل الذهاب إلى الخارج بدلاً من بايرن”.

ثم تابع حديثه “إنه مجرد تحدي أن تلعب في دوري آخر، بالطبع يجب أن يكون هناك تقدير متبادل بيني وبين فريقي، لهذا السبب اخترت لايبزيج في ذلك الوقت، ولهذا السبب ، سأختار النادي الذي يعطيني نفس الشعور”.

ومن جانبه حذر فريق لايبزيج من أنه لن تتواجد أي خصومات على فيرنر، والذي يبلغ سعره في سوق الانتقالات وفق الشرط الجزائي في عقده 52 مليون يورو.