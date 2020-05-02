مشهد واحد يجعل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي “قنبلة موقوتة”

تخشى السلطات في مدينة ليفربول من أن إعلان خبر تتويج نادي ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قد يؤدي إلى الجماهير للانطلاق “احتفالاً” في شوارع المدينة، مما سيسبب خرق “جماعي” لحظر التجول.

وتنتظر جماهير الريدز بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن التتويج، سواء في الملعب، حيث كان يفصلهم لقاءين، أو خارجه بقرار إداري من رابطة الدوري في حالة إلغاء المسابقة وعدم استكمالها، كما حدث مع رابطة الدوري الفرنسي.

ويعتقد عمدة ليفربول “جو أندرسون” أنه إذا تم استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز وتوج ليفربول بالبطولة، فلن تكون هناك طريقة لمنع المشجعين من الاحتشاد للاحتفال باللقب.

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وشهدت احتفالات ليفربول في العام الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا احتشاد مئات الآلاف من جماهير الميرسيسايد في شوارع الإقليم من أجل رؤية لاعبيهم يرفعون ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخ النادي.