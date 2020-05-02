مدرب الهلال السابق: تدريب نيوكاسل؟ ليست لديّ خطط جديدة

استبعد المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي “جورجي جيسوس” تولي تدريب نيوكاسل يونايتد بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على أسهم النادي الملقب بـ “الماكبايس” وينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهرت بعض التقارير الصحفية في الإعلام الإنجليزي والسعودي خلال الأيام الماضية عن ترشيح جورجي جيسوس لتدريب نيوكاسل يونايتد إذا لم تنجح مفاوضات النادي مع المدرب الإيطالي الشهير “ماسيمليانو أليجري”.

وقال جيسوس للصحف البرازيلية “ليس لديّ خطط جديدة، يتبقى على انتهاء عقدي مع فلامينجو شهرين فقط، وإدارة النادي ستقرر ما هو أفضل بالنسبة للفريق”.

وأوضح “أشعر أننا أنشأنا فريقًا قويًا في فلامينجو، ولهذا أفكر بجدية في مواصلة ما بدأته، وأشعر أن النادي يرغب في استمراري، وهذا ما يهمني في الأمر، أن يكون لديّ ناد يرغب في استمراري بشدة”.