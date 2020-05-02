نادي النصر هو فريق كرة قدم سعودي ويعتبر من انجح الأندية فى المملكة ويلقبه جمهوره بالعالمي والقاري، بسبب مشاركته وتمثيله لقارة آسيا في أول كأس العالم للأندية بعدما فاز بلقب كأس السوبر الآسيوية، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي النصر السعودي.

يحتفل نادي النصر يوم 24 من شهر أكتوبر كل عام بعيد ميلاد تأسيسه،ويرجع تأسيس النادي الى عام 1955، ويتخذ من مدينة الرياض مقراً له، ويستضيف مبارياته على “ستاد الأمير فيصل بن فهد“.

ويرجع اول لقب محلي توج به نادي النصر الى عام 1973 عندما فاز بكأس ولي العهد، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1997 عندما فاز بكأس الكؤوس الآسيوية.

ويعتبر النصر هو أول نادي آسيوي يصل لكأس العالم للأندية عام 2000، وهو أول نادي يحصل على جائزة اللعب النظيف في بطولة العالم للأندية، وهو ايضا أول فريق في المملكة يحصل على بطولة كأس الاتحاد.

سجل بطولات نادي النصر السعودي (محلياً)

الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”

فاز النصر بالدوري السعودي 8 مرات مواسم: (1979–80، 1980–81، 1988–89، 1993–94، 1994–95، 2013–14، 2014–15، 2018–19).

كأس الملك “كأس خادم الحرمين الشريفين”

فاز النصر بكأس الملك 6 مرات أعوام: (1974، 1976، 1981، 1986، 1987، 1990).

كأس ولي العهد

فاز النصر بكأس ولد العهد 3 مرات أعوام: ( 1973، 1974، 2014).

كأس الاتحاد السعودي (كأس الأمير فيصل حاليًا)

فاز النصر بكأس الاتحاد السعودي 3 مرات أعوام: (1975، 1997، 2007).

كأس السوبر السعودي

فاز النصر بكأس السوبر السعودي مرة واحدة عام: (2019).

سجل بطولات نادي النصر السعودي (آسيوياً وعربياً)

كأس الكؤوس الآسيوية

تُوج النصر بلقب كأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة عام: (1997).

كأس السوبر الآسيوي

تُوج النصر بلقب كأس السوبر الآسيوي مرة واحدة عام: (1998).

كأس الخليج العربي للأندية

تُوج النصر بلقب كأس الخليج العربي للأندية مرتين عامي: (1996، 1997).