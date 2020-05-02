كيران تريبيير يواجه خطر الإيقاف بسبب خرقه لقانون المراهنات

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مدافع أتليتكو مدريد “كيران تريبيير” بخرق قواعد المراهنة، وهو ما يعرضه للإيقاف لمدة أشهر من أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وتتعلق الاتهامات بانتقال الظهير الأيمن من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد في صيف عام 2019، ومساهمته في توقع هذا الانتقال، وهو ما ساعد في توجيه المراهنات حيال الصفقة، وهو ممنوع وفق قوانين الاتحاد الإنجليزي الصارمة في هذا الشأن.

وأمام مدافع السبيرس السابق حتى يوم 18 مايو لاستئناف التهم، و يمكن أن يواجه حظراً من كرة القدم لعدة أشهر من قبل الاتحاد الدولي، بطلب من اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

وسبق وتم حظر النجم الإنجليزي “دانييل ستوريدج” لمدة أربعة أشهر في مارس، لتقديم معلومات حول انتقال محتمل إلى إشبيلية الصيف الماضي.

وقال تريبير ردا على الاتهامات “لقد امتثلت تمامًا للتحقيق الذي أجراه الاتحاد الإنجليزي على مدار الأشهر العديدة الماضية، أريد أن أوضح أنني ملتزم وسألتزم بكوني لاعب كرة قدم محترف، لم أشارك في أي مرحلة خلال أي رهانات تتعلق بكرة القدم أو تلقي أي فائدة مالية من الآخرين”.