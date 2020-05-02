بي بي سي تؤكد قدرة السعودية على تجاوز اختبار رابطة الأندية الانجليزية

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن قدرة السعودية على تجاوز اختبار رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وحصولها على حق شراء نادي نيوكاسل يونايتد، بما أن المشاكل التي أحاطت بالدولة السعودية لن يكون لها ذلك التأثير المتوقع على الصفقة.

وتعرض ملف شراء صندوق الاستثمار السعودي لأسهم نادي نيوكاسل يونايتد لتدقيق مكثف من قبل رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بسبب سجل حقوق الإنسان في السعودية، والذي يتضمن قضية قرصنة على حقوق بث الدوري الإنجليزي وعدد من المسابقات الكبرى من قبل قناة تُدعى beoutQ.

لكن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أكدت أن مزاعم الفساد ليس لها ذلك التأثير القوي، وسبق وفاز رئيس الوزراء التايلاندي السابق “ثاكسين شيناواترا” بحق شراء نادي مانشستر سيتي عام 2007 رغم اتهامه في العديد من قضايا الفساد، قبل أن يُدان في العام التالي ويضطر لبيع النادي للمالك الإماراتي.

وقالت بي بي سي “من المرجح الكشف عن تفاصيل صفقة شراء السعودية لنادي نيوكاسل يونايتد خلال الأسبوعين المقبلين وإعلان نجاح الصفقة، ومن المنتظر انتهاء إجراءات الفحوصات ومعرفة إذا ما كان مقتل صحفي وإعدام 184 شخصًا في عام 2019 سيكون له تأثيره على شراء صندوق الاستثمار السعودي لمعظم أسهم فريق كرة قدم إنجليزي”.

وأضافت بي بي سي “تم حذف عبارة حقوق الإنسان فيما يسمى الآن باختبار الملاك الجدد للأندية، والذي يقيس إذا ما كان المالك الجديد لأي فريق يفي بمعايير أكبر من تلك التي يقتضيها القانون من أجل حماية سمعة كرة القدم وصورتها”.

وقالت بعض منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية، إن السعوديين الذين سيقومون بتمويل صفقة الاستحواذ على نيوكاسل سينفقون مبلغ 300 مليون جنيه إسترليني، وهو أقل من المعايير المتفق عليها مسبقًا.

وحذر نيكولاس ماكجيان من منظمة Fair/ Square، وهي منظمة غير حكومية تناقش قضايا حقوق الإنسان، من موافقة رابطة الأندية الإنجليزية على العرض السعودي، قائلاً “تمرير صفقة شراء نيوكاسل سيشكل سابقة خطيرة”.

من جهتها تساءلت بي بي سي “هل ستؤدي قائمة الانتهاكات السعودية المزعومة إلى تعطيل رابطة البريميرليج لاتمام الصفقة”؟

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ما هو اختبار الملاك والمديرين؟

كما قال الرئيس التنفيذي السابق لرابطة الدوري الإنجليزي “ريتشارد سكودامور” ل BBC في عام 2017 “يعتمد اختبار الملاك والمدراء على شيئين بشكل أساسي، الأول: هل ارتكب أحدهم تلك الجرائم التي تقول أنه لا يمكنهم امتلاك ناد؟ ومن ثم الأمور المالية”.

عدد الملاك أو رجال الأعمال الذين فشلوا في اختبار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز منخفض نسبيًا، ولكن في المقابلة نفسها قال سكودامور إنه واجه على الأقل العشرات من الحالات، مضيفًا “يجب أن يكون هناك بعض الطمأنينة للجماهير، ونحن لدينا شبكات استخبارات عميقة وواسعة”.

هل ستنجح السعودية في شراء نيوكاسل؟

أكد مصدر مطلع لبي بي سي سبورت إن استحواذ السعودية على نيوكاسل من المحتمل أن يُمرر لأن رابطة الدوري الإنجليزي لا يمكن أن تكون بمثابة الحاكم الأخلاقي على الملاك.

ويعتقد المحامي الرياضي الشهير “نيك دي ماركو” أنه لو ليست هناك صلة واضحة بين الفرد والجريمة، وأدين هذا الفرد في بعض المحاكم أو القضايا، فمن الصعب للغاية معرفة كيف يمكن أن يفشل في اختبار رابطة الأندية الإنجليزية.

وقال “في هذه المرجلة وبالنظر إلى ما هو موجود في المجال العام، لا أستطيع أن أرى طريقًا واضحًا لرفض العرض السعودي، رغم أن الكثير من الناس قد يرغبون في حدوث ذلك”.

واستبعد وزير الثقافة (أوليفر دودن) في تصريح مقتضب لبي بي سي بصعوبة تدخل الحكومة في الأمر، قائلاً “بيع نيوكاسل مسألة تخص رابطة الدوري الإنجليزي لذا من غير المحتمل تدخل الحكومة”.

وأظهر استطلاعًا للرأي أجرى على 3410 من أعضاء صندوق الثقة في نيوكاسل يونايتد، تأييد 96.7٪ من الأعضاء فكرة البيع للسعودية.