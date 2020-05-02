رياضة | الزمالك يضغط لخطف نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 11:44 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يضغط لخطف نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي الزمالك الضغط لخطف واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الزمالك منذ فترة التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري.

وكان الأبيض يواجه منافسة من غريمه التقليدي النادي الأهلي لضم دونجا ولكن تراجع الاحمر بشكل مفاجئ من الصفقة.

وبدأ نادي الزمالك حاليا في تكثيف مفاوضاته بشكل أكبر مع دونجا ونادي بيراميدز لسرعة ضم اللاعب الفترة القادمة قبل أن يدخل أي نادي أخر في المنافسة.