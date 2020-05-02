رياضة | أوناي إيمري يتوقع تفوق نيمار على ميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 11:44 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوناي إيمري يتوقع تفوق نيمار على ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أوناي إيمري مدرب أرسنال وباريس سان جيرمان السابق، أن نيمار دا سيلفا نجم البي اس جي قادر على إزعاج رونالدو وميسي في الفترة المقبلة.

وقال إيمري، العاطل عن العمل منذ إقالته من تدريب أرسنال في العام 2019: "العام الذي قضيته مع نيمار كان رائعا، فقد تعلمت الكثير أثناء رؤية أدائه واستجابته في كل تمرين وفي المباريات.. نيمار يتمتع بالموهبة والقدرة على إدراك ذلك".

Advertisements

وتابع المدرب الإسباني: "أعتقد أن لديه فرصة سحب البساط من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ليصبح أفضل لاعب في العالم، ولديه الوقت الكافي للقيام بذلك".

وأقر إيمري، بأن "الريمونتادا" التاريخية لبرشلونة أمام الفريق الباريسي، في مباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال (في موسم 2017/2018)، التي فاز فيها "البلاوجرانا" (6-1)، كانت "أسوأ لحظات في حياته" كمدرب.

يذكر أن رونالدو وميسي، توجا بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، 11 مرة، بواقع 6 كرات لميسي و5 لرونالدو، فيما لم يحظ نيمار حتى الآن بفرصة لنيل الجائزة المرموقة.