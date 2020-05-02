رياضة | نابولي يطالب بالعودة للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 11:44 صباحاً - انت الان تقراء خبر نابولي يطالب بالعودة للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم نادي نابولي الإيطالي بطلب إلى السلطات المحلية من الحصول على الموافقة بالعودة لتدريبات الجماعية في الأيام القادمة.

عقب تلقيه خطاباً من رئيس نادي نابولي أوريلودي لاورنتيس، قال حاكم إقليم كامبانيا، فينشينزو دي لوكا: "أعتقد أن الظروف تسمح لنابولي بالتدريب".

وأضاف: "في معسكرهم نابولي يوجد ثلاثة ملاعب، وهذا يضمن وجود مسافة 20 متراً بين اللاعبين، يمكنهم التدريب في أوقات مختلفة دون تقاسم غرف خلع الملابس، واستخدام وسائل النقل الخاصة بهم".

وتابع: "مع إعادة فتح المصانع والشركات، وتعهد دي لاورينتيس بإخضاع لاعبية للفحص الخاص بكورونا مرتين أسبوعياً، فإنه ينبغي النظر في طلبه، وبعد ذلك سيقرر المسؤولون ما إذا كانوا سوف يسمحون باستئناف الدوري أم لا".