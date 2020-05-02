رياضة | أسطورة صن داونز يلمح لإمكانية تدريب موسيماني للزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 11:44 صباحاً - انت الان تقراء خبر أسطورة صن داونز يلمح لإمكانية تدريب موسيماني للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد إيريك راماسيكي أسطورة نادي صن دوانز الجنوب أفريقي السابق، بالمدرب الحالي للفريق بيتسو موسيماني، بعد النتائج الجيدة التي حققها مع الفريق خلال المواسم الماضية، مطالبًا باستمراره مع الفريق في الفترة المقبلة.

وتحدث راماسيكي عن إمكانية رحيل "موسيماني" عن تدريب صن داونز في الفترة المقبلة، مطالبًا بضرورة توفير البديل المناسب له في المستقبل، حال حدث ذلك بالفعل.

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وأكد راماسيكي أنه حال رحيل موسيماني عن صن داونز، سوف يحتاج لبناء فريق جديد بمعرفته مثلما فعل في صن دوانز، لكنه سيعاني في السبيل إلى ذلك.

وتابع تصريحاته: " موسيماني قد ينجح مع أي فريق جديد، فربما يقود فريقا مثل الزمالك، لكن الأمر يعتمد على اللاعبين الموجودين بالفريق، وما إذا كانوا قادرين على تنفيذ فكره أم لا؟".

وكان "موسيماني" فشل في قيادة صن داونز لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الأهلي 3/1 في ربع نهائي البطولة القارية.