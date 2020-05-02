شكرا لقرائتكم سنة حلوة ياصقر .. أحمد حسن يحتفل بعيد ميلاده الـ45 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل أحمد حسن، عميد لاعبى العالم ونجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ45 فهو من مواليد 2 مايو 1975 فى مدينة "مغاغة" بمحافظة المنيا.

قصة نجاح الصقر مع الفراعنة تستحق مجلدات للسرد فهى بحق عبرة وعظة لنجوم الجيل الحالى لاسيما أن الأداء الذى قدمه أحمد حسن فى كأس الأمم الأفريقية 2006، والتى استضافتها مصر استطاع أن يقود به الفراعنة للفوز بالكأس للمرة الرابعة، جعله يتوج بلقب أفضل لاعب فى البطولة، متفوقا على نجوم كدروجبا وصامويل وإيتو وغيرهم بعد أن سجل 4 أهداف خلالها كهداف للمنتخب المصرى.

وعقب الفشل فى التأهل لكأس العالم 2010 بالخسارة أمام الجزائر فى المباراة الفاصلة لم يهدأ الصقر حتى قاد بأهدافه الثلاثة فى البطولة كتيبة اللاعبين المصريين فى رحلة الحفاظ على كأس أمم أفريقيا بأنجولا فى غياب أبوتريكة وبركات وعمرو زكى.

أحمد حسن كان أفضل لاعبى البطولة للمرة الثانية فى تاريخه بعد أن قاد الفراعنة للبطولة السابعة فى تاريخ المنتخب المصرى والرابعة فى تاريخه، ليبتعد بلقب أكثر لاعبى القارة فوزا بالبطولة

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وفى عام 2012 استطاع أحمد حسن أن يخطف لقب عميد لاعبى العالم من السعودى محمد الدعيع بعد أن سجل مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

أحمد حسن هو ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد مواطنه حسام حسن الذى سبق وناله عام 2001.

تمكن "الصقر" من الفوز بألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية وكذلك الأندية الأوروبية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية.

حصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007، وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.