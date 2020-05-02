شكرا لقرائتكم المصري يحتفل بعيد ميلاد حسن نصر أسطورة حرساة مرماه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر تويتر بعيد ميلاد حارسها السابق حسن نصر ، فرغم مرور السنوات على اعتزاله، لكن جماهير النادي المصري ما زالت تعتبر حسن نصر حارسا تاريخيا للفريق، وأحد أفضل من حرسوا عرينه.

وكتبت الصفحة : "عيد ميلاد سعيد لحارسنا الذهبى والاسطورى ، الكابتن حسن نصر والذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم " ، حسن نصر تألق مع المصري وقاده لتحقيق كأس مصر 1998، ثم تألق مدربا لحراس المرمى، فقدم أحمد الشناوي للمنتخب الأولمبي، وأعاد أمير عبد الحميد لمنتخب مصر الأول عبر بوابة المصري.

وتولى حسن نصرحراسة مرمي المصري البورسعيدي ونادي المريخ البورسعيدي وفريق القناة ( الإسماعيلية ) وحارس منتخب مصر في الفترة من موسم 94/95 وحتى 96/97

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ويعد أفضل انجازات حسن نصر الفوز بالبطولة الوحيدة في تاريخ النادي المصري البورسعيدي وهي كأس مصر ووصل للدور قبل النهائي في البطولة الأفريقية والمركز الثاني والرابع في الدوري عامين على التوالي .

كما خاض تجربة أحترافية ناجحة مدة سنة مع نادي تيرانا الألباني توج خلالها بكأس ألبانيا والمركز الثاني في بطولة الدوري، ولعب في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي وخرج أمام فريق بولونيا القبرصي وكان قريباً من التأهل لمواجهة أياكس أمستردام .

ثم توجه للتدريب بعد اعتزاله سنة 2002 وعمل كمدرب حراس مرمى بالنادي المصري البورسعيدي ثم توجه لقطر للعمل في نادي المرخية القطري أحد أندية دوري الدرجة الثانية في قطر، ومدرب حراس مرمى نادي لخويا القطري ومدرب حراس بتروجيت ونادي الداخلية.

فى مدينة قطر تولى تدريب حارس مرمى رجب حمزة عام 2002 وهو ناشئ وأصبح حارس أساسي في النادي العربي أحد أكبر الأندية القطرية وأيضا المنتخب قطر.