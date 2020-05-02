شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي يتهم مدافع أتلتيكو مدريد بانتهاك لوائح المراهنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، إنه وجه اتهاما بسوء التصرف لمدافع توتنهام السابق كيران تريبيير بداعي انتهاك لوائح المراهنات.

ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي في بيان عن تفاصيل المخالفة التي ارتكبها اللاعب لكنه ذكر أن الواقعة تعود إلى يوليو 2019 في الفترة التي انتقل فيها تريبيير إلى أتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار) وفقا لتقارير وسائل إعلام.

وأمام تريبيير، الذي لعب مع توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في مدريد، حتى 18 مايو للرد على هذا الاتهام.

وتنص واحدة من المواد المذكورة في اللوائح التي يواجه تريبيير تحقيقا بشأنها على أنه لا يجوز للاعب إعطاء أي شخص معلومات تتصل بكرة القدم حصل عليها اللاعب بفضل موقعه وتكون غير متاحة وقتها للجمهور.