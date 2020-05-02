شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يتحدى ملل كورونا بالمسلسلات وألعاب "سلينج باك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، إلى مسلسلات رمضان ولعبة الـ"سلينج باك"، للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى والحجر المنزلى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر قفشة فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، ظهر خلاله يشارك أحد أصدقائه فى لعبة "سلينج باك" التى كان لاعب الأهلى أحدث المنضمين إليها من الوسط الرياضي.

ويبحث نجوم الكرة عن أى وسيلة للتسلية للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالي، مترقبين عودة قريبة للدورى المصرى والنشاط الرياضي.

Advertisements

ويواصل قفشة تدريباته اليومية فى المنزل للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى، لاسيما وأن السويسرى رينيه فايلر وضع برنامجا غذائيا للاعبى الأهلى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى ودكتور التغذية، تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حالياً فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة خاصة وأن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، برنامج تدريب لاعبى الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التى من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أى زيادة فى أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار فى تدريبات لاعبى الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التى قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا فى العالم.