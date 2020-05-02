شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد صلاح يستعد لعودة الدوري الإنجليزي بالقهوة والتدريبات المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأقلم النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، مع العزل المنزلي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذى أدى لتوقف النشاط الرياضي في العديد من دول العالم خوفاً من تفشي الفيروس.

ونظم فراري الفراعنة وقته بين شرب القهوة والتدريبات البدنية للحفاظ على لياقته مترقباً عودة الدوري الانجليزي قريباً، ونشر صلاح صوراً عبر حسابه على انستجرام خلال قيامه بتجهيز القهوة قبل البدء في التدريبات.



صلاح



محمد صلاح

وكشفت تقارير صحفية عن وضع رابطة أندية الدوري الإنجليزي موعدا مبدئيا لعودة منافسات البريميرليج، فى حال موافقة الحكومة البريطانية عليه، خلال الإجتماع الذى عقد اليوم الجمعة، واستمر لمدة 4 ساعات.

وفقا لشبكة "سكاى سبورتس" إنجلترا، فإن رابطة الدوري الإنجليزي، اقترحت يوم 12 يونيو المقبل، موعدا لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي، المتوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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أضافت سكاى أن، رابطة البريميرليج، تنتظر موافقة الحكومة البريطانية على هذا الموعد، بالإضافة إلى البروتوكول الصحى الذى تم تقديمه لوزارة الصحة.

وكانت رابطة أندية الدوري الإنجليزي، قد أصدرت بيانا رسميا، اليوم الجمعة، قالت فيه:" تم الإتفاق على أن رابطة اللاعبين، واللاعبين والمدربين هم مفتاح عملية العودة وسيتم التشاور بشأن ذلك بشكل أكبر".

أضاف البيان،:"أولويتنا هي صحة وسلامة اللاعبين والمدربين وموظفي الأندية، ,ندرس حاليًا أولى الخطوات ولن يتم العودة للتدريبات إلا بتوجيه حكومي وتحت إشراف طبي وبعد التشاور مع اللاعبين والمدربي".

واختتم البيان قائلا:"لم يتم اتخاذ أي قرار ولم نقم سوى بتبادل وجهات النظر".

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.