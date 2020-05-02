شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى وكهربا وعاشور وصالح جمعة يرفعون شعار "أريد حلا" في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن النشاط الكروى متوقفاً في الكرة المصرية خوفاً من تفشى فيروس كورونا إلا أن هناك عدد من نجوم النادى الأهلى مازالوا يبحثون عن "حل نهائى" لمصيرهم قبل عودة مسابقة الدوري ونستعرضهم فى السطور التالية ..

*أحمد فتحى

يخشى أحمد فتحى نجم النادى الأهلى والذى أعلن انتقاله لبيراميدز بداية من الموسم المقبل دوامة التجميد لفترة طويلة مع المارد الأحمر حال عودة مسابقة الدوري ورغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى في ابعاده عن التشكيلة الأساسية ومنح الفرصة كاملة للظهير الأيمن محمد هانى بغية تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ليس التجميد فقط هو الأمر الذى يخشاه الجوكر في الإهلى وإنما حتى المشاركة وارتداء فانلة المارد الأحمر من جديد قد تعرضه لدوامة من الهجوم الجماهيرى بعد تفضيله عرض بيراميدز ورفضه تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء بسبب الفروق المادية بين العرضين.

وأعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.

أحمد فتحي خلال مسيرته في الفترة الماضية مع الأهلي سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا في الدوري المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.

*حسام عاشور

يخشى حسام عاشور كابتن الأهلى من اتخاذ قرار ينهى علاقته بجماهير القلعة الحمراء بالرحيل عن النادى في ظل رفضه الموافقة على الاعتزال كما طالبته لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء ورغبته في ممارسة الكرة مجدداً ، كما يخشى الاستمرار في ناديه وملازمة دكة البدلاء مجدداً بعد إعلان فايلررغبته في عدم تواجده .

وتعثرت مفاوضات تجديد تعاقد حسام عاشور كابتن الاهلى حيث أكد اللاعب أن النادي طلب منه الاعتزال أو اللعب لناد آخر ، مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.

*صالح جمعة

ولايزال موقف صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى غامضاً داخل القلعة الحمراء لاسيما بعد أن رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الاستماع لنصائح الكثيرين فى القلعة الحمراء بشأن منح فرصة جديدة للاعب بعد استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتمسك برأيه فى الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.

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وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.

وشهدت الفترة الماضية توصيات من بعض الأهلاوية سواء على صعيد نجوم الفريق القدامى أو غيرهم للإبقاء على صالح جمعة وتم استطلاع رأى رينيه فايلر بشأن إمكانية الاعتماد على فايلر حال استئناف مسابقة الدورى المُتوقفة حالياً بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم كله.

ورغم مطالب هؤلاء بالعفو عن صالح جمعة إلا أن رينيه فايلر جدد تمسكه برفضه التام ببقاء صالح جمعة في قائمة الفريق، وطالب برحيله مع نهاية الموسم الجاري لذا ستبدأ القلعة الحمراء مرحلة جديدة من تسويق اللاعب داخلياً أو خراجياً بعد عودة النشاط الرياضي في مصر والعالم كله.

*كهربا

وبعد أن تم تخفيض عقوبته من اتحاد الكرة بالإيقاف ثمانية مباريات بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المحلى يواجه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى شبح الإيقاف مجدداً بفرمان من الفيفا وهو الأمر الذى يثير مخاوف اللاعب مجدداً خوفاً من تعطل مسيرته مع القلعة الحمراء بقرار إدارى أخر.

وأرسل كهربا ردا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على شكوى الزمالك ضده فى القضية التى يبحث مسئولو قلعة ميت عقبة عن حسمها خلال الفترة المقبلة، بعدما منح الاتحاد الدولى مهلة للاعب بشأن الرد على شكوى الزمالك ضده التى اتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

فيما يستعين مسئولو الزمالك بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق والذى يؤكد النادى الأبيض إن العقد قانونيا وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.