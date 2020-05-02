شكرا لقرائتكم خبر عن "أهل سيناء غاليين غلاوة الأرض".. صالح جمعة يتابع مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الأهلي، مع أحد المشاهد المؤثرة من مسلسل "الاختيار"، الذى يستعرض حكاية الشهيد أحمد المنسي.

ونشر صالح جمعة مقطعا من المسلسل لحديث على لسان الشهيد المنسى عن أهل سيناء قال فيه: "أهل سيناء غاليين غلاوة الأرض دى بالظبط، هتحترمهم هيشيلوك فى عينيهم، ويحطوك فى قلبهم".

وينتمى صالح جمعة إلى محافظة سيناء التى شهدت محل ميلاده، ومازالت أسرته تعيش فى تلك المحافظة فيما بقى لاعب الأهلى بالقاهرة ليكون قريباً من ناديه، برفقة إخوته عبد الله جمعة لاعب الزمالك وعبد الرحمن جمعة ناشئ القلعة البيضاء.

من جانبه، أكد عبد الناصر محمد المشرف العام على الكرة بفريق إنبي، عدم وجود مفاضات مع الأهلى حول عودة صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر لصفوف الفريق البترولى بداية من الموسم المقبل.