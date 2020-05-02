رياضة | مارسيلو يثير الجدل: وقعت ليوفنتوس بسبب مزاملة رونالدو

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 09:42 صباحاً - انت الان تقراء خبر مارسيلو يثير الجدل: وقعت ليوفنتوس بسبب مزاملة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن مصيره مع النادي الملكي،بعد ارتباط اسمه بالرحيل، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي، هذا الموسم، لصالح فيرلاند ميندي الوافد من ليون.

وأكد مارسيلو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية على أنه لا يريد المغادرة، ولا يعتقد أن ريال مدريد سيبيعه، مشيرا إلى أنه قدم مستويات جيدة للغاية في مدريد منذ وصوله.

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وقال مارسيلو: "أعتقد أنه من الجيد أن تكون الفرق الأخرى مهتمة بي، لكني لا أعرف شيئا عن اهتمام يوفنتوس".

وسخر مارسيلو قائلا: "قبل عامين وقعت معهم بالفعل، وقمت بارتداء قميص الفريق، لأنني لم أستطع العيش بدون كريستيانو رونالدو.. الناس يخترعون الكثير من الأشياء".

وحول زميله إيدين هازارد، قال: "أعتقد أنه قام بعمل جيد، الإصابة التي لحقت به كانت في نفس الساق، التي أصيب فيها من قبل.. لقد كان أمرا صعبا، لكنه سيعود أقوى.. إنه لاعب من الفئة الأعلى، والسرعة التي يتميز بها تختلف عن الآخرين".