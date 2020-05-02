رياضة | آخر تطورات عودة الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 09:42 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات عودة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح فينشينزو سبادادور وزير الرياضة الإيطالي أن الحكومة تسعى للتوصل لاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشأن بروتوكول من أجل عودة التدريبات وإلا فإنها ستقوم بإلغاء بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وأشارت فضائية راي الإيطالية إلى أن الحكومة الإيطالية أكدت أن البروتوكول المقدم من الاتحاد قبل أسبوعين والذي يطالب فيه باستئناف التدريبات 4 مايو غير كاف ومنعت السلطات الأنشطة في المراكز الرياضية للأندية حتى 18 مايو.

وأفادت الفضائية الإيطالية بأن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابريل جرافينا قد رفض إلغاء الدوري وقال إن إلغاء الموسم سيتسبب في خسائر نحو 700 مليون يورو على الأقل.

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وقال فينشينزو سبادادور في تصريحات لفضائية راي الإيطالية:"اللجنة الفنية العلمية تجتمع هذه الأيام مع أطراف عديدة في عالم كرة القدم ليس فقط مع الاتحاد لبحث البروتوكول الذي تم تقديمه إلينا".

وأضاف:"لو توصلنا لاتفاق يمكن استئناف التدريبات وسيكون هذا إيجابياً لاستئناف محتمل للمسابقة".

وتابع:"لو لم يصبح الأمر كذلك فإنه سيتم إلغاء المسابقة لأسباب الطوارئ الطبية الواضحة".

واختتم فينشينزو سبادادور تصريحاته قائلاً:"في حال إلغاء المسابقة فإن الحكومة ستتحمل مسئولياتها وطالب بالتوقف عن الأمور الجدلية لأن كرة القدم في النهاية يجب أن تكون رمزاً لعدم القلق وأن تكون المتعة والتسلية".