رياضة | كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 09:42 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن شراء النادي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح من صفوف نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "اختيار صلاح لم يكن بأمر صعب نظرا لامكانيته شهدنا تألقه مع روما وشاهدته أيضا مع بازل حينما لعب ضد دورتموند لقد كان كالجناح الطائر ولم نتمكن من إيقافه كان شابا ومتوسط البنية الجسدية وهذا أمر عادي بالنسبة لفئته العمرية تابعته أيضا مع تشيلسي وتابعت انتقاله الي روما حيث وصل الي ذروة العطاء والذكاء الكروي".

وأضاف المدرب الألماني:"كان منسجما مع دجيكو وتأقلما في طريقة اللعب قبل التحاق بينا بنسبة لعب كجناح ايمن وكان الخيار الأنسب لملئ الفراغ الذي تركه كوتينيو هو لاعب استثنائي لأنك لا تحظي دائما بلاعب سريع وذو فنيات وما يميزه أيضا حب تسجيل الأهداف وهذا ما يجعل منه قوة مهددة لكل الفرق التي نقابلها".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا:"لم يكن من الصعب أن يتاقلم مع طريقة لعبنا لانه استثنائي في عطائه ويلعب بشغف كبير وهو خير سفير لكرة القدم العربية والافريقية".