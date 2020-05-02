رياضة | رابطة الدورى الإنجليزي توافق على استئناف البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 09:42 صباحاً - انت الان تقراء خبر رابطة الدورى الإنجليزي توافق على استئناف البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " عودة البطولة بعد أن تم إيقافها لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي أبرز ما جاء في الاجتماع:

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قررت الرابطة الإنجليزية عودة التدريبات الجماعية يوم 18 مايو مع عودة المباريات بداية من يوم 8 يونيو و اقتراح فكرة إقامة المباريات على ملاعب محايدة وتم طرح ملعب ويمبلي الشهير كأحد الخيارات.

مع اقتراحات بأن يرتدي اللاعبون أقنعة للوجه ويلعبون بكرات معقمة أثناء التدريبات ومنع البصق تمامًا أثناء التدريبات أو المباريات وتم عرض الكثير من الإرشادات الطبية من قِبل ممثلي الحكومة بالاجتماع مع إقامة اللاعبين في معسكرات مغلقة بفنادق مجهزة طوال الفترة المتبقية من عمر الموسم.

وتم عرض هذه المقترحات على مندوبي الأندية وسيتم دراستها والتصويت عليها الأسبوع المقبل ليتم الوقوف نهائيًا على مواعيد نهائية لاستئناف النشاط الكروي مرة أخرى.