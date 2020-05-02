رياضة | نجم ريال مدريد يقترب من الدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 09:42 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقترب من الدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب نجم ريال مدريد الإسبانى من الرحيل للدوري الأمريكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعدما صرح اللاعب انه يبدي إهتمامه به.

وقال جاريث بيل اللاعب الويلزي فى صفوف ريال مدريد والذى خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق، وإقترب من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم :" الدوري الأمريكي إنه دوري آخذ في الارتفاع ويستمر في التطور، ويريد العديد من اللاعبين القدوم إلى الدوري الأمريكي الآن ، وهو بالتأكيد شيء يثير اهتمامي ".

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وأضاف:" أحب الذهاب إلى لوس أنجلوس في إجازة، ألعب الكثير من الجولف عندما أكون هناك ".

وتابع:" في مدريد أتحدث كثيرًا مع لوكا مودريتش، لقد كنا بالفعل في توتنهام لمدة 5 سنوات و 7 سنوات أخرى هنا في ريال مدريد، لدي توافق كبير مع لوكا".

واتم :" أتحدث كثيرًا مع توني كروس، أتوافق مع الجميع تقريباً، ولكن إذا قلت الحقيقة على وجه التحديد سيكون توافقي مع كروس ومودريتش ".