شكرا لقرائتكم فايلر يتمسك بعودة محمد شريف ويرفض فكرة تجديد إعارته لإنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبي فور انتهاء اعارته للفريق البترولي، رافضاً فكرة تجديد إعارته ، بعدما تلقى محمد شريف عرضاً شفياً من أحد الأندية السعودية وأخر من نادي إماراتي للرحيل لأحدهما بداية من الموسم المقبل، إلا أن فايلر أغلق الملف قبل بدء عملية المفاوضات خاصة وأن الفريق أصبح بحاجة مُلحة لخدمات شريف في ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحي نجم هجوم الفريق لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، عقب انتهاء فترة اعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري.

من ناحية أخرى ، يبحث رينيه فايلر قائمة ببعض اللاعبين الأجانب والمحليين المُرشحين للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يستغل المدرب السويسر فترة تجميد النشاط الحالية ويقوم خلال تواجده بأحد فنادق حى الزمالك بمشاهدة عدة شرائط لأكثر من لاعب أجنبى ومصرى مُرشحين لتدعيم مراكز الجناح أولاً ثم صانع الألعاب ثم الهجوم.

ويمتلك الأهلى حالياً ستة لاعبين أجانب هم المغربي وليد أزارو المُعار للإتفاق السعودي والأنجولى جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والتونسي علي معلول والسنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج وفي حالة ضم لاعب أجنبى سيضطر للاستغناء عن أحد هؤلاء اللاعبين وغالباً سيكون جيرالدو بجانب عدم عودة أزارو من رحلة الإعارة.

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فايلر كان قد حصل على قائمة لبعض اللاعبين المرشحين لتدعيم مركز صانع الألعاب (رقم 10)، ويُتابع المدرب السويسرى حالياً هذه الترشيحات لاختيار أحدهم تمهيداً للتعاقد معه فى الصيف المقبل.

ورفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة ضم لاعب أجنبى فى عدة مراكز بالفريق، فى مقدمتها الدفاع وكذلك الظهير الأيمن، وذلك بعدما رشّح البعض أكثر من لاعب أجنبى للقلعة الحمراء لتدعيم مركزى الدفاع والظهير الأيمن، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ويرى فايلر أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبى فى مركز "الجناح" أو الهجوم فقط، وهو ما يسعى مسئولو القلعة الحمراء لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، حيث يتم التفاوض حالياً مع "جناح" أجنبى على مستوى عال من الكفاءة، ودخل النادى فى مفاوضات مع الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لكن الصفقة تواجه صعوبات بالجملة بسبب مُغالاة النادى الجنوب أفريقى فى طلباته للإستغناء عن لاعبه.