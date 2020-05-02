شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس صرف مستحقات الحكام شهريا عقب استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اللجنة للخماسية باتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام شهريا خلال الفترة المقبلة وتحديدا عقب استئناف مسابقة الدوري الممتاز ، ذلك من اجل عدم تكرار أزمة تاخر مستحقات الحكام لأكثر من موسم

اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 مليون و 255 ألف جنيه ، فيما سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 مليون ونصف المليون جنيه، كما تم صرف 3 مليون و600 ألفا الشهر الماضي ليكون الإجمالي 15 مليونا و355 ألف جنيه.

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جاء قرار الصرف فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام ، وتعد المرة الأولى التي يكون فيها رصيد مستحقات الحكام لدى اتحاد كرة القدم صفرا.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الحكام الصرف اعتبارا من الأحد المقبل.

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، موعدين لعودة الأندية للتدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف الدورى فى حالة الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء ووزارة الصحة على عودة الدورى خلال الأيام القليلة المقبلة.