شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم 3 أمور فى أول أسبوع فى شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مسؤولو الزمالك، 3 أمور فى مطلع الأسبوع الأول من شهر مايو الحالى، على رأسها صفقة حسام عاشور، قائد الأهلى، حيث استبعد مسؤولو الزمالك، ضم حسام عاشور، فى فترة الانتقالات المقبلة، بعد طرح وكلاء اللاعبين اسمه على مسؤولى القلعة البيضاء لضمه فى الموسم المقبل، وذلك بعد رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، التجديد له حيث سينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى، لذا طرح أحد وكلاء اللاعبين اسمه على مسئولى الأبيض لضمه فى صفقة انتقال حر قبل أن يتم استبعاده.

ومن جانبه، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى الزمالك، أن حسام عاشور، لاعب جيد ولكنه خارج حسابات الانضمام للفريق الأبيض، فى الموسم المقبل، حيث يسعى الفريق الأبيض لتدعيم صفوفه بعناصر شابة مميزة فى الموسم الجديد، لتدعيم الفريق وفقًا لرؤية الفرنسى كارتيرون، فيما شدد أن التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، مازال فى عقده موسمًا مع الفريق وسيستمر مع الأبيض ويتواصل معه بشكل دائم من أجل الاطمئنان على التدريبات التى يخوضها فى المنزل فى ظل تواجده فى بلاده نظرا لتوقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

الأمر الثانى الذى حسمه مسئولى الزمالك، هو التجديد للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، لمدة موسم جديد، حيث شدد المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك إنه سيتم الإعلان قريبًا عن التجديد لكارتيرون، خاصة بعد الاتفاق المبدئى مع المدرب الفرنسى على تجديد التعاقد معه، بعدما نجح فى قيادة الفريق للتتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، إلى جانب قيادة الفريق لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد تخطى عقبة الترجى قبل توقف النشاط الكروى فى مصر ومختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا سيعقد مسؤولو الزمالك جلسة معه خلال الفترة المقبلة لتجديد التعاقد لموسم إضافى حيث سينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى مع الإعلان الرسمى عن تلك المسألة بعد الانتهاء منها مباشرة.

الأمر الثالث يتعلق بالصفقات القادمة للزمالك حيث أوضح المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء أن الصفقات التى سيبرمها الفريق ليست بضرورة أن تعجب الجماهير فقط ولكن ستكون بناء على وجهة نظر الفرنسى كارتيرون لإفادة المراكز المختلفة بالفريق وهو بذلك يلمح أن ناديه لن يدخل فى صفقات بها مزايدات مالية وسيعمل فقط على دعم احتياجات الفريق الأبيض فى عدد من المراكز المختلفة دون دخول صراعات مع المنافسين فى الصفقات.