شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحسم مصير عروض شراء "جناح" الأهلي بعد انتهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبي فور انتهاء إعارته للفريق البترولي، رافضاً فكرة تجديد إعارته، بعدما تلقى محمد شريف عرضاً شفياً من أحد الأندية السعودية وأخر من نادي إماراتي للرحيل لأحدهما بداية من الموسم المقبل، إلا أن فايلر أغلق الملف قبل بدء عملية المفاوضات خاصة وأن الفريق أصبح بحاجة مُلحة لخدمات شريف في ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحي نجم هجوم الفريق لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، عقب انتهاء فترة اعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري.

من ناحية أخرى ، يبحث رينيه فايلر قائمة ببعض اللاعبين الأجانب والمحليين المُرشحين للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يستغل المدرب السويسر فترة تجميد النشاط الحالية ويقوم خلال تواجده بأحد فنادق حى الزمالك بمشاهدة عدة شرائط لأكثر من لاعب أجنبى ومصرى مُرشحين لتدعيم مراكز الجناح أولاً ثم صانع الألعاب ثم الهجوم.

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