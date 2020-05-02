شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يستفسرون من أمير مرتضى عن الموقف النهائي لعودة النشاط الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل عدد من لاعبى الزمالك مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، من أجل الاستفسار منه عن موقف النشاط الرياضى فى الموسم الحالى، بعد تعليق النشاط الرياضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

وأكد أمير مرتضى للاعبين على ضرورة مواصلة التدريبات المنزلية بصورة قوية تحسبًا لعودة النشاط الرياضى، خاصة أن الفريق يرتبط بمواجهة هامة مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا حيث قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيلها لحين إشعار آخر انتظارا لمستجدات فيروس كورونا حفاظا على سلامة اللاعبين، بعدما كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى.

وطالب أمير مرتضى، لاعبى الزمالك، بضرورة مواصلة الحفاظ على أوزانهم ولياقتهم البدنية خلال الفترة الحالية بالالتزام بكافة تعليمات الجهاز الفنى بشأن التدريبات فى المنزل من خلال أجهزة الجيمانزيوم إلى جانب برنامج الجرى الموضوع له حتى يكون الفريق جاهزا لعودة النشاط الكروى حين وضوح الرؤية الخاصة بتلك المسألة خلال المرحلة المقبلة.

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ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لتقسيم لاعبى الفريق على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها لأجل غير مُسمى.