رياضة | بديل كاسيميرو يقترب من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 05:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر بديل كاسيميرو يقترب من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع موهبة فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو، خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب في حاله فشل ضم كامافينجا لاعب خط وسط رين.

وأتمت الصحيفة، أن ريال مدريد يعتبروا تشواميني، أفضل بديل للبرازيلي كاسيميرو خلال السنوات المقبلة.