رياضة | تريزيجيه يتحدث عن معاناة الوصول إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 05:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يتحدث عن معاناة الوصول إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمود حسن تريزيجيه، جناح أيسر منتخب مصر وفريق أستون فيلا ، عن كفاحه الطويل للانتقال للدوري الإنجليزي لكرة القدم وتمثيل الفريق الإنجليزي في البيرميرليج.

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وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة (دي إم سي):" إن البعض لا يشعر بطول رحلة كفاحه في أوروبا والمتاعب التي تحملها موضحاً أن اللعب في الدوري الإنجليزي ليس سهلاً فهو الأقوى في العالم"

وأضاف نجم أستون فيلا: "الموهبة ليست وحدها فقط معيار النجاح في الملاعب الأوروبية.. قد يكون شخص أقل منك موهبة ولكنه أكثر صبراً ويؤدي التدريبات بشكل أقوى وينفذ التعليمات ويحافظ على صحته فيتفوق على اللاعب الموهوب".

وأشار مهاجم المنتخب المصري إلى أنه لا يجد معاناة في شهر رمضان خلال تواجده في أوروبا ويحرص على أداء الصلوات سواء في شهر رمضان أو غيره من الشهور كما يحرص على تلاوة القرآن باستمرار.