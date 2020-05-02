رياضة | الإنتاج: لا مفاوضات جدية من الأهلي لضم عامر عامر

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 05:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإنتاج: لا مفاوضات جدية من الأهلي لضم عامر عامر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، على استقرار الأمور داخل النادي بعد تسوية مستحقات اللاعبين. وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأمور هادئة ومستقرة داخل نادي الإنتاج الحربي بعد تسوية مستحقات اللاعبين". وأضاف :"اللاعبون وافقوا على تخفيض عقودهم بنسبة 30%". وتابع :"مذكرة التسوية تضمنت حصول لاعبي الفريق على كل مستحقاتهم حال عودة الدوري". وعن تفاوض الأهلي لضم عامر عامر حارس الفريق قال :"مفاوضات الأهلي بخصوص عامر عامر لم تتخذ طابع الجدية، فالأهلي لم يرسل فاكسا رسميا".

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