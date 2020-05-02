اخبار الرياضه

هشام حنفى يكشف أزمة الطائرة وخناقة الحضرى وجوزيه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم هشام حنفى يكشف أزمة الطائرة وخناقة الحضرى وجوزيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، عن أزمة بين المدرب الأسطوري للأحمر البرتغالي مانويل جوزيه، وعصام الحضري حارس الفريق ومنتخب مصر السابق.

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "عندما كنا في معسكر الأهلي بالبرتغال، دخل عصام الحضري في أزمة مع جوزيه وأصر الأخير على ألا يعود معنا الحضري في نفس الطائرة".

وأوضح: "كان ذلك بسبب أن جوزيه أخرج الحضري من مباراة، واعترض الأخير وتشاجر مع المدرب البرتغالي".

وواصل: "وقال له الحضري أنا لدي شأن كبير لماذا أخرج؟، ليرد عليه المدرب البرتغالي بعنف ووبخه بشكل كبير وأصر على ألا يعود في الطائرة معنا".

Advertisements

 

واختتم: "والمشكلة تفاقمت ووصلت لطارق سليم مدير جهاز الكرة وقتها، في مصر، والذي رفض عودة اللاعب بمفرده وأصر على أن يعود على نفس الطائرة".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هشام حنفى يكشف أزمة الطائرة وخناقة الحضرى وجوزيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا