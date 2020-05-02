كاراتيه الذيد يواصل حصصه التدريبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط إقبال كبير ونجاح لعرض الحصص التدريبية لبرنامج الكاراتيه على حساب التواصل الاجتماعي إنستجرام لنادي الذيد، يتواصل عرض الحصص للاعبين ولأفراد المجتمع يومياً مع طرح جائزتين أسبوعياً لأفضل أداء مرئي بالكاراتيه من قبل المجتمع.

عزز هذا النجاح تفاعل اللاعبين والأسر وإقبالهم على متابعة برنامج الكاراتيه على حساب النادي والعمل على تمكين اللاعبين والهاوين من ممارسة الرياضة عبر متابعة أفلام وحصص تدريبية يشرف عليها الجهاز الفني لرياضة الكاراتيه في النادي.

وأشار سالم محمد بن هويدن عضو مجلس إدارة نادي الذيد إلى أهمية الانتقال إلى الحصص المرئية والتي يعد نادي الذيد من أوائل الاندية التي طرح هذه المبادرة من خلال حسابه على التواصل الاجتماعي ونظم مع بداية الجائحة دروساً في الكاراتيه والتي حققت نجاحاً كبيراً، وأشار إلى أن هذا النجاح دفع بالنادي إلى تخصيص جائزيتن أسبوعياً لأفضل عرض أدائي في فنون الكاراتيه من قبل المتابعين للحصص التدريبية.

وأكد سالم بن هويدن أن النادي حرص من منطلق دوره الرياضي أن يطل على جمهوره في هذه الفترة ليقدم دعماً لتوجهات قيادتنا الرشيدة من خلال طرح البرامج التي تتناسب مع المكوث في المنزل وتعلي من استفادة الجميع من البرامج المطروحة ومن بينها برنامج الكاراتيه بأسلوبه الشائق والناجح.