شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدوري الدنماركي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان، أمس الجمعة، عن أمله في عودة دوري الأضواء المحلي في 29 مايو/‏‏‏ أيار رهناً بموافقة الحكومة.

وتم تعليق المنافسات في كل مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا ولم تستأنف أي بطولة نشاطها حتى الآن.

وقال يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم يتعين استئناف الدوري بحلول 29 مايو حتى نتمكن من إدارة البطولة بشكل جيد يراعي صحة وسلامة اللاعبين.

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