العويس: العين يتطلع إلى تجديد عقد معروف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، في المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معه قناة العين، أن البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين كان قد أجل تسليم تقريره النهائي حول التوصيات الخاصة بوضع اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق على صعيدي المواطنين والأجانب وإعارة بعض الأسماء، لأن الأمر يرتبط بوضوح الرؤية بالنسبة للموسم الكروي الحالي، خصوصاً في ظل تعليق الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا.



ورداً على سؤال حول مصير اللاعبين الأجنبيين الكازاخستاني إسلام خان والمجري جوجاك اللذين تعاقد معهما النادي في فترة الانتقالات الشتوية، لمدة ستة أشهر قال: «الحقيقة عندما تحدثنا مع المدرب حول احتياجاته في انتقالات الشتاء، أكد رغبته في استقدام صانع لعب بالإضافة إلى مدافع، وبعد أن تم الاتفاق على كافة التفاصيل مع الأخير إلا أنه عاد وبالغ في رفع قيمة العرض المالي، ورأينا بالتوافق مع رأي المدرب أن الخيارات خلال فترة الانتقالات الشتوية ليست بنفس المستوى في الصيف وبناءً على ذلك تقرر التعاقد مع لاعبين لمدة ستة أشهر وتقييم المدرب لمردودهما وفي حال تمكنا من تحقيق الإضافة المرجوة سيتم التجديد لهما، أو التعاقد مع لاعبين خلال الانتقالات الصيفية اتساقاً مع احتياجات الفريق وفقاً لرؤية المدير الفني بيدرو إيمانويل».

وأضاف: «بعد أن أكملنا إجراءات التعاقد مع إسلام خان، ولم يتم الاتفاق مع المدافع كما ذكرت لكم، كانت هناك نية للتعاقد مع النيجيري إيجوكي شيديرا(22 عاماً) مهاجم فريق نادي هيرنفين الهولندي، ولم نتوصل لاتفاق حول إكمال إجراءات التعاقد معه، ومن ثم توجهنا إلى جوجاك كلاعب حر، للاستفادة من خبرته كقائد للمنتخب المجري وإمكاناته الجيدة بدلاً من ترك شاغر في قائمة الفريق، وقدم اللاعب مردوداً جيداً خلال الفترة الماضية».

وعن وضع المهاجم جمال معروف، قال: «المؤكد أن جمال أظهر مردوداً مميزاً مع الفريق وذلك برغم أنه كان بديلاً في كثير من المباريات، إلا أنه قدم موسماً استثنائياً، وبناءً على تقرير المدير الفني وتوصية اللجنة الفنية للاحتراف، تم تسليم اللاعب عرض رسمي لتجديد تعاقده مع النادي، رغبة منا في استمراريته مع الفريق».

وعن استعدادات الفريق الأول خلال المرحلة الحالية، أكد العويس سلامة المجتمع تبقى الأهم وأوضح أن المدير الفني عقد اجتماعاً مع لاعبي الفريق، بعد الحصة التدريبية الأخيرة والتي جرت على ملعب خليفة بن زايد قبل توقف الأنشطة الرياضية في منتصف شهر مارس الماضي، أوضح لهم خلاله أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تفرض التباعد الاجتماعي، ومنح الفريق إجازة لمدة أسبوع قبل أن يبعث لهم عبر البريد الإلكتروني البرامج التدريبية الخاصة بكل لاعب على حدة.