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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جائزة المجر من دون جمهور تاريخ النشر: 02/05/2020 استمع أعلن منظمو النسخة الخامسة والثلاثين من جائزة المجر الكبرى لسباقات الفورمولا 1 أن السباق المقرر في الثاني من أغسطس/‏‏آب المقبل، سيقام من دون جماهير بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيحذو سباق جائزة المجر حذو جائزة النمسا، الأولى ضمن الروزنامة المعدلة لبطولة العالم المقررة في الخامس من يوليو/‏‏تموز من دون جماهير أسوة بسباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون بعدها بأسبوعين.

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