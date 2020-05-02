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جائزة المجر من دون جمهور

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جائزة المجر من دون جمهور

تاريخ النشر: 02/05/2020

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أعلن منظمو النسخة الخامسة والثلاثين من جائزة المجر الكبرى لسباقات الفورمولا 1 أن السباق المقرر في الثاني من أغسطس/‏‏آب المقبل، سيقام من دون جماهير بسبب .
وسيحذو سباق جائزة المجر حذو جائزة النمسا، الأولى ضمن الروزنامة المعدلة لبطولة العالم المقررة في الخامس من يوليو/‏‏تموز من دون جماهير أسوة بسباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون بعدها بأسبوعين.

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