شكرا لقرائتكم خبر عن خطط لاستئناف الدوري البرتغالي أواخر مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الحكومة البرتغالية أنه سيسمح للدوري المحلي لكرة القدم باستئناف نشاطه خلف أبواب موصدة في أواخر مايو /‏أيار المقبل، ضمن إطار خطة تخفيف إجراءات الإغلاق التام المفروض بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وقال أنطونيو كوستا للصحفيين، إن دوري الدرجة الأولى «بريميرا ليجا» ونهائي كأس البرتغال هما «الاستثناء الوحيد» للخطة التي ستبقي الرياضات الاحترافية الأخرى معلقة.

وأضاف كوستا أن استئناف الموسم المعلق منذ منتصف مارس/‏آذار، مرتبط بموافقة السلطات الصحية على بروتوكول الدوري، واختيار ملاعب تطابق معاييره.

ومع تبقي عشر مراحل على نهاية الدوري، يتصدر بورتو الترتيب بفارق نقطة عن بنفيكا حامل اللقب.

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