أجانب ومدربو «الأولى» انتهت عقودهم.. والأندية تترقب قرار الاتحاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

انتهت عقود معظم مدربي، ولاعبي أندية الدرجة الأولى الأجانب، حيث إن الأندية عادة تتعاقد مع المدربين، واللاعبين، حتى نهاية إبريل/ نيسان، وهو موعد نهاية موسم الهواة، لكن بسبب أزمة فيروس كورونا توقف الدوري، وانتهت العقود من دون أن تعرف الأندية مصير المنافسة، وهي تنتظر قرار الاتحاد الذي يتوقع أن يصدر نهاية الشهر الحالي، وتبدو وجهات النظر حيال مستقبل البطولة متباينة، فالأندية المرشحة للصعود تدعم استكمال المنافسة، فيما تفضل معظم الفرق إلغاءها، خاصة أن بعضها أنهى عقود لاعبيه الأجانب، والمدربين، على غرار التعاون، ومسافي.

واعتبر جمعة العبدولي، عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، ومدير الفريق الأول، أن استئناف الدوري صعب جداً، سواء في أغسطس/ آب، أو في سبتمبر/ أيلول، وقال: «الدوري حالياً يعتبر ملغى بحكم التوقف الطويل، وفي حال تقرر استئنافه في أغسطس، أو في سبتمبر، فالفرق لن تكون جاهزة لأن إعداد اللاعبين بعد توقف استمر ستة أشهر ليس أمراً سهلاً، بل يحتاج إلى فترة زمنية أطول من الفترة التي تسبق بداية كل موسم، لأن التوقف حالياً أطول، ولا يمكن خوض مباريات رسمية إلا بعد التأكد من جاهزية اللاعبين، بدنياً على الأقل».

وأضاف: «هناك مشكلة تحول دون إعداد الفرق ترتبط بالطقس في الأشهر الثلاثة المقبلة، والفرق كانت تهرب من الحرارة العالية، والرطوبة، بإقامة معسكرات خارجية، لكن لا أعتقد أن هناك نادياً يفكر في إقامة معسكر خارج الدولة حالياً، وثانياً انتقالات وتعاقدات اللاعبين كيف سيتم التعامل معها، وكيف سيكون وضع الفرق؟ أعتقد أن الإلغاء كان الخيار الأفضل، وأنا لا أطالب بالإلغاء لأن حظوظ دبا الفجيرة في الصعود أقل، لأنني كنت سأطالب بالإلغاء إذا كان فريقي متصدراً، القضية ليست قضية مصالح ضيقة، بل هي أكبر من ذلك، ونحن نرى العالم يتكبد الخسائر في الأموال، والأرواح، بسبب هذا المرض، فالدوريات حال ألغيت ستعود العام المقبل، لكن الأرواح لن تعوض».

وأضاف: «كلنا نرغب في عودة الحياة لملاعبنا، وعودة الإثارة، ولكن هناك أمر أكبر من الأماني، ولذا أتمنى أن يقدم الاتحاد على خطوة الإلغاء من دون صعود، ولا هبوط، ولا تتويج، لأنه لا يوجد غير فريق واحد قريب من الحصول على بطولة، وهو نادي الإمارات، لكن بقية الأندية، سواء كانت في الأولى، أو في الخليج العربي، لن تضمن، وقد لا تتوج حال استؤنف الدوري، وبالنسبة للتمثيل الآسيوي يجري اختيار الفرق حسب الترتيب الحالي».

من جهته، أوضح طارق السيد مدرب فريق البطائح، أنه لا يستطيع اتخاذ أي قرار حالياً بشأن عودة الفريق للتدريبات، وقال: «أي إدارة، أو مدرب حالياً، وليس طارق السيد فقط، لن يستطيع اتخاذ أي قرار لأن الجميع ينتظر اتحاد الكرة، الأمور ليست واضحة، لا نعلم متى سيستأنف الدوري بالضبط، وهل ستواصل الفرق بالأسماء الحالية، أم سيفتح باب القيد لضم مجموعة جديدة؟ وما هو مصير الأجانب، واللاعبين الذين انتهت عقودهم؟ فعلياً هناك عدد كبير من اللاعبين الأجانب، وكذلك المواطنين، انتهت عقودهم، وهناك مجموعة ستنتهي عقودها الشهر المقبل، والأمر كذلك للمدربين، فمثلاً عقدي مع البطائح انتهى، ومدربون آخرون كذلك».

ومضى قائلاً: «أنا مع استكمال الدوري لأن العدل يقول بذلك، وفريقي لديه فرصه في الصعود، لكن الأسئلة التي يطرحها كل المدربين، وكل الأندية، تحتاج إلى إجابات من الاتحاد، كيف سيستأنف الدوري؟ ومتى، وهل سيسمح للفرق بالتعاقد مع لاعبين جدد؟ ومتى سيكون «الميركاتو»، قبل عودة الدوري، أم بعده؟ ففي حال كان قبل عودة الدوري هل ستتعاقد الأندية مع لاعبين لدوري المحترفين، أم للهواة؟ مع العلم أن العقود ستكون مختلفة في الحالتين، وإذا تعاقدت الأندية مع لاعبين باعتبار أنها ستصعد، ولم يحدث ذلك، فمن أين ستدفع لهم رواتب عام كامل بأسعار المحترفين، وهي أندية تلعب في دوري الأولى، وميزانيتها محدودة؟ أعتقد أن الصورة ليست واضحة، وهناك الكثير من الأمور تحتاج إلى إيضاح».

فيما قال إبراهيم بوفود مدرب العروبة، إن الجميع ينتظر قرار الاتحاد بخصوص استئناف الدوري من عدمه، وأضاف: «في حال تقرر عودة الدوري في أغسطس، أو سبتمبر، أتوقع تعديل موعد قيد اللاعبين الجدد ليكون في أكتوبر/ تشرين الأول، مثلاً، لأنه ليس من المنطقي أن تكمل منافسة بفريق ولاعبين جدد، هذا يعني أنها منافسة جديدة».

وتابع: «قد تواجه الفرق المرشحة للصعود مشكلة في التعاقدات في هذه الحالة، لأنها بحاجة إلى فترة طويلة لاختيار لاعبين بمواصفات دوري المحترفين»، وأضاف: «العامل المهم الذي يجب أن يوضع في الاعتبار حال تقرر استئناف الدوري هو فترة الإعداد، فالفرق بحاجة إلى فترة إعداد بين ستة إلى ثمانية أسابيع، حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابات».