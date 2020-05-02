خالد عيسى أسطورة الإمارات في دوري أبطال آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز خالد عيسى حارس مرمى منتخب الإمارات ونادي العين بتصويت الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول أسطورة الإمارات في دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد الذي انطلق عام 2003.

ووضع الموقع خمسة أسماء من الإمارات كان من بينها 4 لاعبين من العين وشملت الأسماء: سبيت خاطر ومحمد عمر الفائزين مع «الزعيم» بلقب 2003، وخالد عيسى وعموري اللذين قادا فريقهما إلى نهائي عام 2016، وأحمد خليل لاعب شباب الأهلي الذي قاد فريقه إلى نهائي 2015، وفاز بلقب أفضل لاعب في آسيا لنفس العام.

ونال خالد عيسى 60% من الأصوات، متفوقاً على عمر عبد الرحمن «عموري» أفضل لاعب في آسيا عام 2016 الذي نال 36%، في حين نال أحمد خليل ومحمد عمر 2%، مقابل 1% لسبيت خاطر، وهي نسبة تصويت لا يستحقها «المدفعجي» الذي يعد أحد نجوم نسخة 2003، كما وصل مع «الزعيم» إلى نهائي 2005.

ويعد حارس المرمى خالد عيسى من أهم عناصر نادي العين في السنوات السبع الأخيرة، وقد خاض 63 مباراة في البطولة القارية، ليكون اللاعب الإماراتي الأعلى في عدد المباريات.