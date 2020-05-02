تمرد في «ليج 1»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشدة بعد إلغاء الدوري «ليج1» واعتماد جدول البطولة حسب الترتيب الذي كان عليه عند التوقف بسبب فيروس كورونا، واعتبار باريس سان جيرمان بطلاً ومشاركته مع مرسيليا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخاضت بعض الفرق 27 مباراة مقابل 28 لفرق أخرى، ووضعت رابطة الدوري الترتيب الأخير وفقاً لمتوسط عدد النقاط لكل مباراة، إضافة إلى المواجهات المباشرة عند التساوي ليهبط أميان وتولوز.

وقال أولاس: «الرابطة تسرعت في قرارها، لأن وزيرة الرياضة ألمحت إلى إمكانية إقامة مباريات بحضور 5 آلاف متفرج في أغسطس المقبل، طرحنا سيناريوهات أخرى كان من الممكن أن تحقق عوائد من البث التلفزيوني».

وأضاف: «الآلية التي اتبعتها الرابطة لإقرار جدول الدوري غير منطقية، كيف نلجأ للائحة لم نقدر على إقرارها على دوريات الهواة؟».

ويعني قرار الإلغاء أن ليون لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مما سترتب عليه خسارة الملايين من اليوروهات، في حين أن نيس الثالث سيلعب في الملحق الأوروبي.

وقال أولاس: «لا أريد الهجوم ضد أندية بعينها، لكن نيس صاحب المركز الثالث خاض مبارياته على ملعبه أكثر من ليون، وواجه سان جيرمان مرة وحدة، بينما خسر ليون مباراتين أمام باريس«،

وأضاف: «هذا القرار ربما لا يترك أثراً في دوري الهواة، لكن تسبب بعواقب وخيمة لدوري المحترفين، في آخر 10 مواسم نجح ليون في احتلال المركز الثاني 3 مرات عندما كان متخلفاً عن أندية أخرى بعشر نقاط».

وواصل أولاس: «قرار اعتماد جدول الدوري سرق حقنا في فرصة مهمة لها عوائد مالية كبيرة، نحن بصدد المطالبة بتعويضات قيمتها عشرات الملايين، ويجب أن يتحمل رئيس اتحاد الكرة نويل لو جريه عواقب القرار، إدارته للملف كانت سيئة، قراراته مثيرة لعلامات الاستفهام، وهو ما أكده عدد كبير من رؤساء الأندية الفرنسية، لن نصمت أمام المواقف غير المقبولة».

من جهته، قال رئيس أميان الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعد إنهاء الموسم إن النادي سيدرس أسباب القرار قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

وقال برنار جوانين رئيس أميان في بث حي عبر فيسبوك: «هذا أمر غير عادل لأن أميان لم يدافع عن بقائه حتى النهاية على أرض الملعب».

وأضاف: «سنقاتل مع فرق أخرى للحصول على حقوقنا لأني أعتقد أن القرار ليس صائباً. سننتظر حيثيات قرار مسؤولي رابطة الدوري الفرنسي».

وتابع: «هناك مسار عبر الجمعية العمومية ونحتفظ بحقنا لفعل ما هو أكثر من ذلك لتطبيق العدالة».

وقالت روكسانا ماراسينينو وزيرة الرياضة الفرنسية إن الأندية الغاضبة لديها الحق في اتخاذ إجراءات قانونية، لكنها دعت إلى ضبط النفس.

وتابعت ماراسينينو: «لو أرادوا اللجوء للمحاكم فليفعلوا ذلك».