اجتماع إيجابي بين اتحاد الكرة العراقي و«فيفا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

اجتمعت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم،عبر «سكايب» مع أعضاء من الاتحادين الدولي«فيفا» والآسيوي وعضو مكتب «فيفا» في دبي،للاطّلاع على آخر الخطوات التي قامت بها "التطبيعية" منذ تسلمها مهمة إدارة ملف اتحاد الكرة.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان في بيان إن الاجتماع اتسم بالإيجابية بعد تقديم الشرح المفصل عن الخطوات التي قامت بها الهيئة وأسلوب تعاملها مع الأمور بطريقة سلسة، للوصول إلى الأهداف المرسومة التي من أبرزها العمل على تكملة النظام الأساسي للاتحاد وإقامة انتخابات الاتحادات الفرعية.

وأضاف أن أعضاء الاتحادين الدولي والآسيوي عبروا عن سعادتهم ورضاهم على الخطوات التي تقوم بها الهيئة في إنجاز جميع أعمالها بدقة، وقدموا أثناء الاجتماع الدعم والإسناد لمعرفتهم بأهمية العمل، والتحديات التي تواجه تنفيذ الأفكار المراد تحويلها للواقع.

وأوضح بنيان أن دعم الاتحاد الدولي سيحفز الهيئة التطبيعية لمواصلة العمل الجاد مهما كانت الظروف رغم أن جائحة كورونا عقدت الأمور في العالم بأسره.

وتابع« واثقون من خطواتنا لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله التطبيعية لبناء الأسس السليمة التي ترتكز عليها كرتنا في المستقبل».

واختتم«الهيئة التطبيعية تعمل جاهدة على إكمال النظام الأساسي للاتحاد بالصورة التي يتمناها الجميع وفقا للمعايير الدولية والرؤية المحلية، وتلبي المتطلبات بفسح المجال أمام الرياضيين والكفاءات من الترشح للانتخابات، بعيدا عن التهميش والإقصاء بشكل يتوافق مع طموح الجمهور الكريم الذي يتطلع لرؤية حقبة جديدة تعيد كرتنا إلى منصة التفوق».