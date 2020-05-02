ادواردو يقترب من الرحيل عن الهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



يبدو أن محطة الرحيل عن الدوري السعودي تلوح بأفقها بالنسبة للبرازيلي كارلوس ادواردو متوسط ميدان الهلال، والبلجيكي بيسينك هاسي مدرب الرائد، حيث لم يتبق على عقد الثنائي سوى شهرين دون بوادر قوية للتجديد، بل تلميحات وتحركات أكبر من الجانبين باتجاه بالرحيل.

وبدأ مدير أعمال إدواردو(30 عاماً )رحلة تسويق اللاعب، وبحسب مصادر متطابقة فإن كورنثيانز البرازيلي بدأ بمغازلة النجم الذي دافع عن ألوان الهلال في آخر خمس سنوات بعد صفقة انتقال ناجحة من بورتو البرتغالي في عام 2015، وبجانب كورنثيانز تتابع أندية خليجية ملف اللاعب مع الهلال.

ولو لم تطل أزمة فيروس كورنا بظروفها المعقدة ربما كانت الأمور قد حسمت بشأن ادواردو لأن اللاعب الذي حقق جميع الألقاب مع الهلال آخرها دوري أبطال آسيا 2019، وهو الهداف الأجنبي التاريخي للفريق بأكثر من 80 هدفاً لا يزال مطمعاً للكثير من الفرق كأهلي جدة الذي يضعه ضمن خياراته.

في الجانب الآخر، نقلت الصحف البلجيكية تصريحات للمدرب هاسي بين خلالها أن رحلته مع الدوري السعودي اقتربت من النهاية بعد 3 مواسم أبقى فيها الرائد ضمن أندية المحترفين.

وأكد هاسي أن عائلته ترغب بتغيير الأجواء حتى يكون قريباً منهم ملمحاً أنه في طور البحث عن عقد أوروبي يضمن له الاستقرار الأسري،ولم يعلق الرائد رسميا على تلك التصريحات حتى اللحظة،ما يعني أن الأمور ستدخل منعطف التفاهم لمعرفة خطط المدرب قبل الاتجاه للتجديد أو البحث عن البديل.

على صعيد آخر، أعلن أحمد نور المدير التنفيذي لأهلي جدة استقالته من منصبه دون كشف الأسباب، لكن القرار بالنسبة للأهلاوية لم يكن مفاجئاً كون نور من الإدارة السابقة التي يرأسها المستقيل أحمد الصائغ، وكان ابتعاده متوقعاً.

من جهته،أعلن النصر فك العقود مع عدد من الكوادر الطبية والفنية في ألعاب كرة السلة والطائرة وأيضاً كرة القدم على مستوى الدرجات السنية الدنيا، ذلك في إطار ترشيد النفقات خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.