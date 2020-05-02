شكرا لقرائتكم خبر عن آليات وضوابط لتنظيم سباقات الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد سباقات الهجن والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن عدد من الآليات والضوابط التي سيتم اتباعها في السباقات التي ينظمها الاتحاد وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على الصحة والسلامة العامة.
وشملت الآليات والضوابط:
- أولاً: يمنع خروج الهجن من العزب قبل الساعة السادسة صباحاً وفي حالة عدم الالتزام تتم مخالفة صاحبها وتتضاعف في حال التكرار .
-ثانياً: تفتح المضامير الساعة السادسة والنصف صباحاً .
-ثالثا: الالتزام بالكمامات والقفازات .
-رابعاً: الالتزام بالتباعد الاجتماعي وابقاء مسافة بين الأفراد والعاملين .
-خامساً: على الجميع تركيب الآليات في العزب ويمنع التركيب في المضمار .
-سادساً: ضرورة التقيد بالمسافات التي لا تقل عن خمسة أمتار أثناء الانتظار في المضمار .
- سابعاً: تقنين عدد الأفراد والعاملين إلى أقل قدر ممكن وللحاجة الماسة فقط وكذلك منع التجمع في ميادين السباقات.
وأكد اتحاد سباقات الهجن والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعرض كل من يخالف هذه التعليمات للغرامة المالية ..وشددا على جميع مسؤولي الميادين ملاحظة ومتابعة الإجراءات الاحترازية وتدقيقها ومخالفة كل مشارك يخل بالنظام العام وفي حالة عدم الالتزام سوف يغلق الميدان حتى إشعار آخر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص والحفاظ على صحة وسلامة الجميع والتوعية بأهمية التباعد الاجتماعي والاحتفاظ بمسافة كافية بين الأشخاص وأهمية وضع الكمامات ولبس القفازات وتبديلها بشكل دوري وفحص درجة الحرارة والتعقيم الدوري من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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