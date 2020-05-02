اللجنة الطبية بالعين تصدر حزمة من التوصيات الصحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم، حزمة من التوصيات المرتبطة بالثقافة الصحية والتدابير الوقائية خلال شهر رمضان والتي تم تعميمها على جميع لاعبي الفريق الأول والمراحل السنية بمدرسة الكرة والأكاديمية، عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى النصائح الغذائية الخاصة بكل لاعب على حدة وفقاً للجرعات التدريبية المقررة عليه، والتي تجري خلال الفترة الحالية «عن بُعد».

وأكد الدكتور طلال الخزرجي رئيس اللجنة الطبية أن مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر راشد الدرمكي، اعتمد تشكيل اللجنة الطبية في ديسمبر 2019، انطلاقاً من حرصهم على تنفيذ الخطط الاستراتيجية المعتمدة بشركة كرة القدم خصوصاً بالجوانب الصحية للاعبين وإيماناً منهم بأهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الطبية في النادي، لمواكبة علامات التطور وفقاً لأفضل الممارسات الصحية.

وأكمل: «تمتلك اللجنة الصلاحيات المطلقة في تقييم عمل الأطقم الطبية بشركة كرة القدم واعتماد العمليات البروتوكولية المرتبطة بصحة اللاعبين والمراجعات والفحوصات الطبية وغيرها، إلى جانب وضع البرامج الوقائية من التعرض للأمراض والإصابات واعتماد برامج التأهيل، فضلاً عن المتابعة الطبية لجميع لاعبي النادي، الأمر الذي يسهم في وصول اللاعبين لدرجة الجاهزية المطلوبة بمختلف المسابقات».

وأثنى الدكتور طلال الخزرجي في ختام حديثه على تقيد اللاعبين بتوصيات وإرشادات اللجنة الطبية.