شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يستأنف أعماله الأحد المقبل ويقرر المواعيد الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي، استئناف العمل داخل الاتحاد يوم الأحد المقبل بعد منح راحة للعمال في أول اسبوع من شهر رمضان الكريم ، علي أن تكون ساعات العمل من الساعة 11 صباحا حتى 3 عصراً .

ويتخذ الاتحادات جميع الإجراءات الاحترازية لصحة الجميع من حيث تطهير وتعقيم مقر الاتحاد و 50% من حجم العمالة مع ارتداء الجميع الكمامات والقفذات وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء ، باستمرار عجلة العمل مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية .

ومن المنتظر، أن يتواجد معظم ايام الأسبوع المهندس وليد سامى نائب رئيس الاتحاد والمفوض من مجلس الادارة لمتابعه الشؤن الادارية بالاتحاد لتفعيل جميع الإمكانيات المتاحة لمساعدة جميع أطراف اللعبة من لاعبين وأولياء امور وحكام ومدربين لرفع راية اللعبة البيضاء.

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وعقد الأسبوع الماضي، مجلس إدارة اتحاد التنس اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة أخر المستجدات علي الساحة الرياضية وخاصة بعد توقعات الاتحاد الدولي للتنس بعودة النشاط الرياضي في شهر يوليو المقبل.

وناقش مجلس اتحاد التنس في اجتماعه السابق، منح اللاعبين فترة 6 أسابيع للاستعداد والتسجيل للبطولات المحلية ، حال قرار مجلس الوزراء استئناف النشاط الرياضي بعد فترة توقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا كما قرر المجلس في اجتماعه مناقشة الاتحاد الدولي للعبة من أجل ترحيل بطولتين للناشئين إلي شهر أكتوبر ، حيث كان من المفترض أن تقام البطولتين في مصر خلال شهر يونيه المقبل ونجح اتحاد التنس فى الحصول علي استثناء من اللجنة الاولمبية المصرية ، للموافقة لمحمد صفوت نجم التنس والمتأهل الي اولمبياد طوكيو القادمة ، للتدريب بأحد الأندية خلال الفترة الحالية .

ويحتل البطل المصرى محمد صفوت، التصنيف رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، وفقاً لآخر تصيف للاتحاد الدولى قبل توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري.