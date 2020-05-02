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أحمد المهدى: عمار حمدى فضل طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش، حقيقة انضمام عمار حمدى لاعب الأهلى، لصفوف الطلائع دون رغبته، مؤكدًا أن اللاعب اختار الانضمام لطلائع الجيش وفضّله على الاتحاد السكندرى.

 

أضاف المهدى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم": "طلبنا من النادي الأهلي الحصول على عمار حمدى في الستة أشهر الأخيرة من الموسم وهم خيّروا اللاعب وفضّل طلائع الجيش، لكنه بالتأكيد كان ممتن للفترة التي لعبها فى الاتحاد."

 

وتابع مدير الكرة بالطلائع: "الاتحاد السكندرى لم يمانع أيضًا أن يترك لنا اللاعب بشكل ودى دون أن يستمر فى المفاوضات مع النادى الأهلى."

 

أكمل: "بالطبع الأمر كان مرتبط باللاعب والنادى الأهلى لكن تحدثت مع رئيس نادى الاتحاد فقط من أجل التأكيد على العلاقات الطيبة بين الناديين".

 

ويقدم عمار حمدى مستوى متميزاً مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنه والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى.

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وكان عمار حمدي أكد أن دافع المشاركة أساسياً مع المنتخب الاولمبي في الأولمبياد القادمة، كانت سبب رحيله عن الأهلي  علي سبيل الإعارة .

 

وأشار عمار حمدي، في تصريحات تليفزيونية، إلي أنه كان سيتواجد في قائمة الأهلي الأفريقية الموسم الحالي، مضيفًا أن محمود الخطيب رئيس الأهلي عقد جلس معه وأبلغه بأن السويسري فايلر المدير الفني للفريق سيضمه للقائمة الافريقية ولكن المشاركة اساسيا ليست مضمونة .

 

وكشف لاعب الاهلي، عن دخوله في نوبة بكاء عندما قرر لاسارتي المدير الفني السابق للفريق عدم تواجده مع الفريق الأول والرجوع للتدرب مع الناشئين .

 

وأوضح عمار حمدي، قررت الرحيل لطلائع الجيش للمشاركة أساسياً، مشيراً إلي انه يتمني الاحتراف والتواجد بالدوري الإنجليزي .

 

 

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